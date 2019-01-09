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Konya'da ulaşıma kar engeli

Şehirler arası kara yolları, tır ve kamyon trafiğine kapatıldı

09 Ocak 2019 Çarşamba 01:31
Konya'da ulaşıma kar engeli

KONYA (AA) - Konya'da etkili olan kar yağışı nedeniyle şehirler arası kara yolları, kamyon ve tır trafiğine kapandı.

Kar yağışı ve tipi nedeniyle Konya-Afyonkarahisar, Konya-Ankara, Konya-Isparta, Konya-Antalya, Konya-Adana ve Konya-Karaman kara yolları, tır ve kamyon trafiğine kapatıldı.

Kent çıkışlarında önlem alan trafik ekipleri, araçların geçişine izin vermedi.

Karayolları ekipleri, belirtilen yollarda iş makineleriyle kar küreme ve tuzlama çalışması yaptı.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 09 Ocak 2019 Çarşamba 01:31
  1. kar yağışı
  2. Kara yolları
  3. ulaşım

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