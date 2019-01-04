Konya'da tramvayda yangın çıktı

KONYA (AA) - Konya'da seyir halindeki tramvayın bir vagonunda çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Alınan bilgiye göre Alaaddin-Üniversite seferini yapan tramvayın vagonlardan birinde bulunan klima motoru, merkez Selçuklu ilçesi Bosna Hersek Mahallesi'ndeki Kayalar Camisi Durağı'nda, henüz belirlenemeyen bir sebeple alev aldı. Tramvaydaki yolcular tahliye edildi. Vatmanın ihbarıyla olay yerine itfaiye ve polis ekipleri geldi. Yangın, itfaiye ekiplerince büyümeden kontrol altına alınarak söndürüldü.

Kısa süreli durdurulan seferler, yangın çıkan tramvayın kaldırılmasının ardından yeniden devam etti.