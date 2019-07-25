Konya'da trafik kazası: 2 yaralı

KONYA (AA) - Konya'nın Kulu ilçesinde hareket halindeki otomobilin ön camına cisim çarpması sonucu 2 kişi yaralandı. Yunus Arıkan (36) idaresindeki 34 BGK 645 plakalı otomobil, hareket halindeyken ön camına henüz belirlenemeyen bir cisim çarptı. Direksiyon hakimiyetini kaybeden Arıkan, bariyerlere çarparak durabildi. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine 112 Acil Servis ve polis ekipleri sevk edildi. Sürücü ve yanında bulunan Nuriye Arıkan ambulansla Kulu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralılardan durumu ağır olan Yunus Arıkan Ankara'ya sevk edildi.

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