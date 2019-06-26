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Konya’da trafik kazası: 2 yaralı

Konya’nın Kulu ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

26 Haziran 2019 Çarşamba 10:55
Konya’da trafik kazası: 2 yaralı

Konya’nın Kulu ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.


Kaza, saat 22.45 sıralarında Alpaslan Mahallesi ilçe girişinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ankara’dan Konya istikametine seyir halinde olan H.K. idaresindeki 42 DV 069 plakalı kamyon ile A.Ö. (23) idaresindeki 42 ACP 616 plakalı otomobil kavşakta çarpıştı. Çarpışmada hurdaya dönen otomobil kaldırıma çarparak durabildi. Kazada otomobil sürücüsü A.Ö. ve araçta bulunan bulunan Ş.O. (17) yaralandı. Yaralılar, ihbar üzerine olay yerine sevk edilen ambulansla Kulu Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.


Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Haber Tarihi: 26 Haziran 2019 Çarşamba 10:55
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