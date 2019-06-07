Konya’da trafik kazası: 2 yaralı Konya’nın Yunak ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Konya’nın Yunak ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Yunak Birimler Dörtyol mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Polatlı’dan Konya istikametine seyir halinde olan Muttalip A. (54) idaresindeki 34 HC 1983 plakalı otomobil kontrolden çıkarak takla attı. Kazada, sürücü ile araçta bulunan Sare A. (52) yaralandı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulansla Yunak Hacı İzzet Baysal Devlet Hastanesine kaldırıldı. Durumunun ağır olduğu belirlenen sürücü Muttalip A. hastanede yapılan ilk müdahalelerin ardından Konya’ya sevk edildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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