Konya’da trafik kazası: 1 yaralı Konya’nın Kulu ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.

Konya’nın Kulu ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.

Kaza, saat 14.00 sıralarında Camikebir Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İ.S. (31) idaresindeki 42 ACZ 802 plakalı motosiklet ile Ç.K. yönetimindeki 38 YP 928 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü İ.S., çarpışmanın şiddetiyle yere savrularak yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı İ.S. ambulansla Kulu Devlet Hastanesi Acil Servisine kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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