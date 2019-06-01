0553 313 94 23

Konya'da trafik kazası: 1 ölü

Ereğli'de motosiklet ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti

01 Haziran 2019 Cumartesi 01:48
Konya'da trafik kazası: 1 ölü

KONYA (AA) - Konya'nın Ereğli ilçesinde motosiklet ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti.

İbrahim Cem Büyüktaş idaresindeki 42 FD 487 plakalı otomobil, Adana Konya karayolu Şinasi Mahallesi'nde Kemal Günseven'in kullandığı 42 ABV 772 plakalı motosikletle çarpıştı.

Çarpmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü Kemal Günseven ağır yaralandı. Olay yerine çağrılan 112 Acil Servis ekibi tarafından yaralı motosiklet sürücüsü, Ereğli Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Günseven, hastanede yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 01 Haziran 2019 Cumartesi 01:48
  1. Konya’da trafik kazası 1 ölü

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Jandarmadan bayram öncesi trafik uygulaması
    1. Jandarmadan bayram öncesi trafik..
    2. Alkollü sürücünün otomobili polis..
    3. "10 Bin Hatim, 100 Bin Dua" programı
    4. Anadolu Otoyolu'nda bayram yoğunluğu..
    5. Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli 'af'..
    6. ABD'de silahlı saldırı: 11 ölü, 6 yaralı
    7. Almanya'da Kadir Gecesi
    8. Kocaeli’de bayram trafiği zaman zaman..
    9. Sarıkamış’ta Sakal-ı Şerif Ziyareti
    10. İzmir’de 46’sı çocuk 170 düzensiz..
    11. Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Biz 82..
    12. Danimarka'da Mevlana Camisi'nde iftar
    13. ABD'nin Virginia eyaletinde düzenlenen..
    14. "Suudi Arabistan siyasetini..
    15. Konya'da trafik kazası: 1 ölü
    16. Sudan’da İslami gruplardan Askeri..
    17. 'CIA ajanı olmak' suçundan yargılanan..
    18. Beştepe Millet Camisi'nde Kadir..
    19. Kahramanmaraş'ta aranan 21 kişi..
    20. "23 Haziran'da İstanbul bayramı var"
    21. Adıyaman'da market ile minibüs..
    22. Erdoğan: "(Af talebi) Herkesi serbest..
    23. "İyi insan olmaya gayret etmeliyiz"
    24. Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bakınız..
    25. Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Birileri ne..
    26. Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Hiçbir şey..
    27. Afyonkarahisar'da silahla oynayan..
    28. İzmir'de 170 düzensiz göçmen yakalandı
    29. Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Filistin'de,..
    30. İİT 14. İslam Zirvesi
    Aracı olanlar dikkat! Resmi Gazete'de yayımlandı
    Aracı olanlar dikkat! Resmi Gazete'de yayımlandı
    Erdoğan'a sürpriz davet! Bakan Pakdemirli aracı oldu
    Erdoğan'a sürpriz davet! Bakan Pakdemirli aracı oldu
    Komünist 'Başkan' şehit ailesini hedef aldı!
    Komünist 'Başkan' şehit ailesini hedef aldı!
    Diriliş Ertuğrul'un yapımcısı ilk kez konuştu! Yeni sezonda bir detay dikkat çekti
    Diriliş Ertuğrul'un yapımcısı ilk kez konuştu! Yeni sezonda bir detay dikkat çekti
    O Tayyip Erdoğan'ın kimin oğlu olduğu ortaya çıktı!
    O Tayyip Erdoğan'ın kimin oğlu olduğu ortaya çıktı!

    Günün Karikatürü

    1 Haziran 2019
    Yeni partiyle ilgili flaş gelişme! Ahmet Davutoğlu ciddiye alınmadı, Ali Babacan o tarihi bekliyor
    Yeni partiyle ilgili flaş gelişme! Ahmet Davutoğlu ciddiye alınmadı, Ali Babacan o tarihi bekliyor
    TMSF resmen duyurdu! 1,1 milyar lira bedelle satışa çıkacak
    TMSF resmen duyurdu! 1,1 milyar lira bedelle satışa çıkacak