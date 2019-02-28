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Konya'da trafik kazaları: 3 yaralı

Konya'nın Ilgın ilçesinde meydana gelen trafik kazalarında 3 kişi yaralandı.

28 Şubat 2019 Perşembe 09:41
Konya'da trafik kazaları: 3 yaralı

Konya’nın Ilgın ilçesinde meydana gelen ve 7 aracın karıştığı trafik kazalarında 3 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Afyonkarahisar-Konya kara yolu Kapaklı Mahallesi yakınlarında etkili olan kar yağışı ve buzlanma nedeniyle trafik kazaları meydana geldi.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine 112 Acil Servis, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kamyonet, tır ve otomobillerin karıştığı trafik kazalarında yaralanan Dursun K, Aydın K. ve Zahit K. ambulanslarla Dr. Vefa Tanır Ilgın Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Kazalar nedeniyle trafiğe kapatılan kara yolu, yaklaşık 2 saatlik çalışma ile araçların kaldırılmasının ardından kontrollü olarak ulaşıma açıldı.

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Haber Tarihi: 28 Şubat 2019 Perşembe 09:41
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