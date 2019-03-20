Konya’da trafiğini rahatlatacak akıllı ekranlar test ediliyor

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Şehir içi Elektronik Yönlendirme ve Bilgilendirme Sistemi’nin test edilmeye başlandığını duyurdu.

Konya Büyükşehir Belediyesi, Konya’da şehir içi trafiği rahatlatacak önemli bir çalışmaya daha imza attı. Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, "Şehir içi Elektronik Yönlendirme ve Bilgilendirme Sistemi’mizi test etmeye başladık. Bu sistemle iki nokta arasında ortalama varış süreleri, yol durumu, bilgilendirme, otopark yönlendirme, kaza ve ulaşım durumları anlık takip edilebilecek. Sistemi sürekli geliştireceğiz" dedi.

54 noktada kurulan led ekranlar tüm bilgileri verecek

Şehir merkezinde, 54 farklı noktada LED ekranların konumlandırıldığını ifade eden Başkan Altay, “Bu, aslında şehiriçi trafikte önemli bir projenin başlangıcı diyebiliriz. 54 yere yerleştirdiğimiz LED ekranlarla güncel trafik bilgilendirmesi yapmaya hazır bir sistem kurduk. Herhangi bir kaza olduğunda, vatandaşlarımızı alternatif güzergahlara bu LED ekranlar vasıtasıyla yönlendirmeyi arzu ediyoruz. Artık vatandaşlarımız, trafik yoğunluğunu görebilecek, gitmek istediği güzergaha ne kadar sürede ulaşabileceğini bilecek” ifadelerini kullandı.

"Aynı sistemin ikinci etabında mobil uygulama da olacak"

Aynı sistemin ikinci etabında mobil uygulamanın da hayata geçirileceğini dile getiren Başkan Altay, “Bunun 2. etabında da inşallah bir mobil uygulama hazırlanıyor. Şehir içi trafiğin durumunu vatandaşlarımız aynı zamanda mobil uygulama üzerinden de takip edebilecek. Şehrimizdeki trafik yoğunluğunu böylece vatandaşlarımızla paylaşmış ve olağanüstü durumlarda, kaza anında, yağış anında, buzlanmayı kendilerine bildireceğiz. Örneğin bir bölgede trafik kazası var ve yoğunluk artıyorsa; alternatif güzergahlar belirlenerek şu güzergahtan gidebilirsiniz diye bildirilecek. Teknolojinin son imkânlarını Konyalıların hizmetine sunmaktan büyük mutluluk duyuyoruz” diye konuştu.