Konya'da Toplu Açılış Töreni

KONYA (AA) - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Ne yaparlarsa yapsınlar, biz hedeflerimize doğru yürümekten vazgeçmedik, vazgeçmiyoruz. Ülkemizin bu kararlı ve vakur tavrını gördükçe kudurduklarını biliyoruz." dedi.

Erdoğan, Mevlana Meydanı'ndaki toplu açılış töreninde Konyalılara hitap etti.

AK Partili eski belediye başkanlarının Konya'ya büyük hizmetlerde bulunduğunu belirten Erdoğan, "Çünkü bizim belediyecilik zihniyetimizde bu var. Son 5-6 yılımızı şöyle bir gözden geçirdiğimizde maruz kaldığımız her saldırının üstesinden Allah'ın yardımı ve milletimizin desteğiyle geldiğimizi görüyoruz." ifadelerini kullandı.

Erdoğan, Gezi olaylarına ilişkin de değerlendirme yaparak, şunları söyledi:

"Gezi dediler, 10-12 tane ağaç bir yerden sökülüp bir yere taşınacak, kıyamet kopardılar. Ne oldu? 'Yapmayın, yanlış yapıyorsunuz' dedik, dinlemediler. Bay Kemal, Taksim Meydanı'na geldi. Affedersiniz, Dolmabahçe'de Bezmi Alem Valide Sultan Camisi'nin içerisine bira şişeleriyle girdiler. Bunlar böyle ahlaksız ve oralarda bile iş makineleriyle yolları mahvettiler. Hatta Dolmabahçe'deki Başbakanlık Ofisimize saldırdılar. Sonunda ne oldu, sonunda bu Gezicileri derdest ettik.

15 Temmuz'da ne yaptılar, devlete karşı darbe girişiminde bulundular, 16 saat sürdü. 16 saatin sonunda bu FETO'cüleri, bu darbecileri milletime verdiğimiz işaretle elhamdülillah derdest ettik mi? Şu anda yargı çerçevesi içerisinde birçoğu cezaevinde, cezalarını çekecekler. Bu millete kimse bedel ödetemeyecek. Bazıları şimdi gelip sızlanıyorlar, ağlıyorlar, 'benim oğlumun suçu yok' diye. Suçu yoksa çıkar ama suçu varsa bedelini öder."

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 15 Temmuz'da yaşananları ve 251 şehidi, 2 bin 193 gaziyi unutmadıklarını vurgulayarak, "Eğer bunun hesabını sormazsak, ödetmezsek Allah'a bunun hebasını veremeyiz." diye konuştu.

- "CHP'ye ödediğinden çok daha fazlasını ödetecek"

17-25 Aralık'ta emniyet yargı darbesine teşebbüs edildiğine dikkati çeken Erdoğan, bunların yine milletin irfanına ve iradesine çarptıklarını söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Çukur eylemleriyle, Güneydoğu Anadolu'muzdaki kimi mahalleleri işgale yeltenenleri milletimizin bağrından çıkan güvenlik güçlerimiz, açtıkları çukurlara gömdüler. Çözüm süreci dedik, önlerini açtık, yanaşmadılar ama şimdi bir daha çözüm süreci falan beklemeyin, geçti o iş." dedi.

Erdoğan, DEAŞ'tan PKK'ya kadar tüm terör örgütlerince başlatılan canlı bomba saldırıları ve silahlı eylemlerle büyükşehirlerin esir alınmaya çalışıldığını ancak milletin sillesini yiyenlerin dönüp gitmek zorunda kaldığını vurgulayarak, sözlerine şöyle devam etti:

"Bu ara Bay Kemal sokağa çağırıyor. Birileri çıkmış, portakal mıdır, mandalina mıdır, narenciye midir nedir, sokağa çağırıyor. Haddini bil haddini. Bilmezsen haddini, bu millet patlatır enseni. Bu milletle dalga geçilmez. Öyle buldun ekranı, bu ekrandan milleti sokağa sokağa çağırmak, sokağa mı çağırıyorsun, işte buyur.

Bu ülkede benim milletimle artık onun onuruyla oynanmaz, hesabı ağır olur. Bay Kemal; 15 Temmuz'da Atatürk Havalimanı'ndan tankların arasından kaçtın, Bakırköy Belediyesi'ne gittin ama bu defa kaçamazsın, ona göre. Bu ifadeleri kullanırken dikkatli kullan. O eski Türkiye idi, geçti o iş, anında bedel ödersin. Eğer bir şey yapacaksın, bak 31 Mart'ta sandık var, çalış senin de olsun. Sandıkta alabiliyorsan al. Ne diyor, 'Bütün belediyeler CHP'li olacak.' 31 Mart'ta göreceğiz ve 31 Mart'ta benim milletim, CHP'ye bugüne kadar ödediğinden çok daha fazlasını ödetecek, ben buna inanıyorum."

Erdoğan, millete hizmet etmenin ayrı bir mutluluk olduğunun da altını çizdi.

- "Türkiye ile oynanmaz"

Irak'ta, Suriye'de nihai hedefi Türkiye olan oyunları birer birer bozduklarına dikkati çeken Erdoğan, bozmaya da devam edeceklerini söyledi.

Uluslararası alanda ilişkilerin çeşitlendirildiğini anlatan Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Güçlendik mi, güçlendik. 15 yıl önce göreve geldiğimizde silahlı kuvvetlerimizin yüzde 20 biz yerli olarak silah, mühimmat ihtiyacını karışılıyorduk. Ama şimdi bu hangi orana çıktı biliyor musunuz, yüzde 65. Artık, insansız hava araçlarımızı yapıyor muyuz? Silahlı insansız hava araçlarımızı yapıyor muyuz? Artık zırhlı taşıyıcılarımızı yapıyor muyuz, tanklarımızı yapmaya başladık mı? Daha neler, neler. Onun için füzelere varıncaya kadar her şey yapılıyor. Onlar da bunu biliyor, bunu görüyorlar. Dolayısıyla Türkiye ile oynanmaz.

Şimdi, ekonomi silahını üzerimize yönelttiler. Geçtiğimiz aylarda kur, faiz, enflasyon gibi bir sarmala sokmak istediler. O da tutmadı ve kısa zamanda o da aşıldı. Türkiye ekonomisinin evelallah gerçek durumu oturuyor, oturacak. Terör örgütleriyle, darbecilerle gizli açık nice tuzakla elde edemedikleri neticeye, ekonomi üzerinden ulaşmak için harekete geçtiler. Meselenin gerisindeki niyeti bildiğimiz için hemen tedbirlerimizi aldık, bu saldırıların da önünü kısa sürede kesmeyi başardık."

Ne yapılırsa yapılsın hedefe doğru yürümekten vazgeçmediklerini ve vazgeçmeyeceklerini kaydeden Erdoğan, "Ülkemizin bu kararlığı, vakur tavrını gördükçe kudurduklarını biliyoruz. İşte, buradan bir kez daha sesleniyorum, ana muhalefetin zatı ve bölücü örgütün güdümündeki partiyi de yanlarına almışlar, yola çıktılar şimdi, 31 Mart'a böyle yürüyorlar. Yürü bakalım, yine başaramayacaksınız." diye konuştu.

(Sürecek)







