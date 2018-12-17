Konya'da Toplu Açılış Töreni

KONYA (AA) - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara'daki Yüksek Hızlı Tren kazasıyla ilgili adli ve idari soruşturmanın devam ettiğini belirterek, "Hiçbir istisna olmaksızın kazada sorumluluğu bulunanların tamamından yasalar içerisinde hesabının sorulacağından emin olunuz." dedi.

Erdoğan, Mevlana Meydanı'ndaki toplu açılış töreninde Konyalılara hitap etti.

Konuşmasına, "Selçuklu'nun, Karamanoğulları'nın, Osmanlı'nın, Cumhuriyetin güzide şehrinin değerli insanları, sizleri en kalbi duygularımla selamlıyorum." diyerek başlayan Erdoğan, yaklaşık 6 aylık aranın ardından bir kez daha Konya'ya geldiğini anımsattı.

Erdoğan, geçen yıl Konya'ya 4 defa geldiğini, bu yıl da ikinci kez bir arada bulunduklarını anımsatarak, "Bizim için kurucu irade olan Konya, tarihin her döneminde olduğu gibi bugün de direnişin ve dirilişin sembolüdür. Her köşesi tarih, medeniyet, kültür, gönül ve el emeği kokan bu şehir daima bizim göz bebeğimiz olmuştur. İnşallah seçim öncesi bir kez daha sizleri ziyaret edeceğim." ifadesini kullandı.

Neşet Ertaş'ın "Gönül Dağı" isimli türküsünün "Dost elinden gel olmazsa varılmaz / Rızasız bahçenin gülü verilmez / Kalpten kalbe bir yol vardır görülmez/ Gönülden gönüle gider yar oy." sözlerini okuyan Erdoğan, konuşmasına şöyle devam etti:

"Ülkemizin 81 vilayeti bizleri çağırıyor. Biz de her fırsatta gidiyoruz, hasbihal ediyoruz. Yapılan işleri yerinde görüyoruz, eksikleri tespit ediyoruz. Gönülden gönüle kurduğumuz o yolu hep canlı tutuyoruz. Hele hele Hz. Mevlana 'gel' diyorsa, gitmemek bize yakışmaz. Bugün bir kez daha Mevlana'nın 745'inci vuslat yıl dönümü vesilesiyle Konyadayız.

Mevlana Hazretleri 'Bizim dergahımız, ümitsizlik dergahı değildir. Şu toprağa sevgiden başka bir tohum ekmeyiz.' diyor. Biz de Hz. Pir'in çağrısına kulak veriyor, umutlarımızı tazelemek, sevgimizi güçlendirmek için buraya onun huzuruna geliyoruz."

- "Her türlü tedbir alınacak"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Konya'ya toplam yatırım bedeli 1 milyar 464 milyon lira olan 99 kalem projenin toplu açılışını da bugün gerçekleştireceklerini dile getirdi.

Geçen hafta hükümetin ikinci 100 günlük hedeflerini açıklandığını hatırlatan Erdoğan, bunlardan birisinin Konya Yüksek Hızlı Tren Garı'nın hizmete sunulması, diğerinin ise Necmettin Erbakan Üniversitesi ve Meram Belediyesi arasındaki hafif raylı sistemin ihaleye çıkılması olduğunu anlattı.

Erdoğan, yeni gar binasının yakında hizmete gireceğine işaret ederek, "Ankara ve Konya arasındaki Yüksek Hızlı Tren yolculuğu inşallah bundan sonra daha konforlu ve rahat hale gelecektir. Bu vesileyle geçtiğimiz perşembe günü Ankara-Konya Yüksek Hızlı Treni'nin Ankara çıkışında ne yazık ki yaşadığı kazada hayatını kaybedenlere bir kez daha Rabbim'den rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyorum. Aynı kazada yaralananlara Allah'tan şifa temenni ediyorum.

Kazayla ilgili adli ve idari soruşturma devam ediyor. Hiçbir istisna olmaksızın kazada sorumluluğu bulunanların tamamından yasalar içerisinde hesabının sorulacağından emin olunuz. Ayrıca bir daha benzer sıkıntıların yaşanmaması için gereken her türlü tedbir de alınacaktır."

- "Konya'yı bir numaraya taşıyor muyuz?"

Konya için önemini bildiği yaklaşık 22 kilometrelik ve 22 durağa sahip Necmettin Erbakan Üniversitesi ve Meram Belediyesi hafif raylı sistem hattının da bir an önce tamamlanmasını bizzat takip edeceklerinin altını çizen Erdoğan, "Bu projenin ikinci hattı olan Selçuk Üniversitesi-Meram Belediyesi hattıyla ilgili hazırlık çalışmalarının da kısa sürede sonuçlandırılmasını bekliyoruz. Hafif raylı sistemimizin hatlarını Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığımız yapacak, burada çalışacak taşıtları ise Büyükşehir Belediyemiz temin edecektir." şeklinde konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Konya için önemli olduğunu bildiği çevre yolu inşaatının ilk etabındaki çalışmalarının da aşama aşama devam ettiğine değindi.

Büyükşehir ve ilçe belediyelerle, ilgili bakanlıkların da Konya için çalıştığına dikkati çeken Erdoğan, "Konya Büyükşehir Belediye Başkanlığı için sizlerin zaten yakından tanıdığı, şu anda görevi devam ettiren Uğur İbrahim Altay kardeşimizi bu seçimin adayı gösterdik." dedi.

Bu sırada Altay'ı kürsüde yanına davet eden Erdoğan, "İnşallah bu dönemde de Uğur İbrahim Bey ile sizlerin takdiriyle, sandıkların tercihiyle yola devam edeceğiz. Uğur kardeşimizi Konya'ya, Konya'yı da Uğur kardeşimize emanet ediyoruz." ifadesini kullandı.

Erdoğan, alandaki vatandaşlardan "Konya, 31 Mart'ta bir kez daha en yüksek oy oranıyla Konya'yı Türkiye'de bir numaraya taşıyor muyuz? Önümüzdeki seçimlerde bir kez daha AK Parti belediyeciliğine desteği zirveye çıkartıyor muyuz? Tercihimizi bir kez daha AK Parti'nin hizmet siyasetinden yana kullanıyor muyuz?" diyerek seçimlerde destek sözü istedi.

Resmi açılışını yapacakları 99 projeden sadece birkaç başlığı dile getireceklerini vurgulayan Erdoğan, bugün söz konusu projelerin açılışlarını resmen gerçekleştirmiş olacaklarını söyledi.

(Sürecek)



