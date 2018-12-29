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Konya'da tonlarca kaçak et ele geçirildi

Konya’nın Ereğli ilçesinde yol kontrolü yapan jandarma ekiplerince durdurulan kamyonda 12 ton kaçak et yakalandı.

29 Aralık 2018 Cumartesi 20:44
Konya'da tonlarca kaçak et ele geçirildi

Edinilen bilgiye göre, Konya Ereğli İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından düzenlenen huzur ve güven operasyonunda, Zengen Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri tarafından icra edilen yol emniyet ve kontrol devriyesinde bir kamyon şüphe üzerine durduruldu.

Gerçekleştirilen kontroller esnasında kamyonda sağlık raporu olmayan ve irsaliye ile uyuşmayan yaklaşık 12 ton et ele geçirildi.

Usulüne uygun nakledilmeyen etlere jandarma ekiplerince el koyuldu.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 29 Aralık 2018 Cumartesi 20:44
  1. Konya
  2. ereğli
  3. kaçak et

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  • yazık bizeyazık bize5 dk önce
    damgalı domuz eti satmak damgasız kuzu eti satmaktan eftal olmuş yazık bize :S

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