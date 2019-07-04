Konya’da tır ile otomobil çarpıştı: 3 yaralı Konya’nın Akşehir ilçesinde tır ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Konya’nın Akşehir ilçesinde tır ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Hasan E. (64) idaresindeki 06 ET 7007 plakalı otomobil, Akşehir’den Yunak istikametine doğru seyir halindeyken Karayolları kavşağına geldiği sırada, Konya’dan Afyonkarahisar’a gitmekte olan Sedat K. (52) idaresindeki 63 N 5495 plakalı tır ile çarpıştı. Çarpışma sonucu yoldan çıkan tır, yol kenarında bulunan bir elektrik direğini de devirdikten metreler sonra, tren yolunun kenarında durabildi. Kazada otomobil sürücüsü Hasan E. ile otomobilde bulunan Yüksel B. (40) ve Halil B. (18) yaralandı. Yaralılar ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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