Konya’da tepeli baykuş tedaviye alındı Konya’da, yaralı vaziyette bulunan tepeli baykuş koruma altına alındı.

Konya’da, yaralı vaziyette bulunan tepeli baykuş koruma altına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Meram ilçesi Kovanağzı Mahallesinde bir vatandaş tarafından uçamaz vaziyette tepeli baykuş bulunduğu ihbarı yapılması üzerine harekete geçen Doğa Koruma ve Milli Parklar 8. Bölge Müdürlüğü ekipleri adrese geldi. Kanadından yaralı olduğu tespit edilen baykuşu alan görevliler, tedavisi yapılmak üzere Karatay Hayvanat Bahçesi Veteriner Hekimliğine götürdü. Yaralı baykuşun tedavisi sonrasında yeniden doğal yaşam sahasına salınacağı bildirildi.

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