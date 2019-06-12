0553 313 94 23

Konya’da Tarla Günü etkinliğinde buğday çeşitleri tanıtıldı

Bahri Dağdaş Uluslararası Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü tohumculuk sektörü ve tarım paydaşlarını Tarla Günü’nde buluşturdu.

12 Haziran 2019 Çarşamba 17:09
Konya’da Tarla Günü etkinliğinde buğday çeşitleri tanıtıldı

Bahri Dağdaş Uluslararası Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü tohumculuk sektörü ve tarım paydaşlarını Tarla Günü’nde buluşturdu. Tarla Günü’nde, yeni geliştirilen kuraklığa dayanıklı sadece bununla kalmayan kuru alanda ekilen, Nisan, Mayıs’ta yağış olduğundaki gibi verimli olan buğdaylar tanıtıldı.


Bahri Dağdaş Uluslararası Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü tarafından, yüksek verimli ve kaliteli yeni buğday çeşitleri ve ülke için önemli gen kaynakları olan yerel buğdaylar Tarla Günü ile tohumculuk sektörü ve tarım paydaşlarına tanıtıldı.


Programda konuşan Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Mustafa Aksu, "Bize düşen bu görev bu çeşitliliğin insanlığın faydasına olan bir forma dönüştürmektir. Bu da ancak AR-GE ve inovasyon çalışmalarıyla olmaktadır. Bakanlığımız bünyesinde Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü (TAGEM) vesilesiyle biz bunlara her türlü desteği vereceğimizi ifade ediyoruz. Bakanlığımızın Türkiye’nin en büyük AR-GE organizasyonuna sahip olduğunu belirtmek isterim. Bugün bakanlığımız Türkiye’nin 45 vilayetinde bulunan TAGEM ve ona bağlı 48 araştırma enstitüsüyle bugünkü çalışmaları yapmaktayız. TAGEM’E bağlı AR-GE merkezlerimizin bazıları Osmanlı dönemine dayanmaktadır. Bugün ise Bahri Dağdaş Uluslararası Araştırma Merkezi tarafından geliştirilen kuraklığa dayanıklı, suyu etkin kullanan, yüksek verimli ve kaliteli buğday çeşitlerimizin tanıtılması amacıyla buradayız" dedi.


Bahri Dağdaş Uluslararası Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürü Fatih Özdemir ise dünyadaki ciddi nüfus artışıyla birlikte gıda güvenliğinin tehlikeye girdiğini ifade etti. İklim değişikliğinin kendilerini çalışma yapmaya zorladığını dile getiren Özdemir, “İklim değişikliğine dayanıklılıkla ilgili sistemlerimizi geliştirmemiz gerekiyor. 2010 yılında kuraklık test merkezi olarak ilan edilen enstitümüzde o günden bugüne yaptığımız çalışmalar ve değiştirdiğimiz stratejilerle iklim değişikliğine uyumlu, iklim değişikliğinin sonucu olan kuraklığa dayanıklılıkla ilgili çalışmalarımızı hızlandırdık. Bugün sunacak olduğumuz özellikle kuraklığa dayanıklı sadece bununla kalmayan kuru alanda ekilen, Nisan, Mayıs’ta yağış olduğundaki gibi verimli olan buğdaylar geliştirdik. Bu yeterli değil. Burada un sanayimizden temsilcilerimiz de var. Onlar çok iyi biliyor ki kaliteli buğday ihtiyacımız var. Yani bizim bir taraftan kuraklığa dayanıklı hem yüksek verimli buğday bulmamız gerekiyor hem de kaliteli olması gerekiyor” şeklinde konuştu.


Özdemir, sulu alanlarda ekilen Tuğra ve Yavuz isimli buğday çeşitleri ile kuraklığa dayanıklı Şehzade ve Taner isimli buğday çeşitleri hakkında bilgiler verdi.


Tarla Günü’ne, Ticaret Bakan Yardımcısı Sezai Uçarmak, Vali Yardımcısı Mehmet Ali Özkan, Konya Ticaret Borsası Başkanı Hüseyin Çevik, tarım paydaşları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 12 Haziran 2019 Çarşamba 17:09
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    "Türkiye Filistin'e teknik desteğe hazır"
    1. "Türkiye Filistin'e teknik desteğe..
    2. Su arızası giderildi
    3. Manisa BBSK Ceyhun Cabadak ile..
    4. Yağ aldırma ameliyatının ardından..
    5. Antalya’da 7 ton etil alkol ele..
    6. Siirt’te traktör ile minibüs çarpıştı:..
    7. Faytonların atları tarımın hizmetine..
    8. TBMM Genel Kurulu
    9. Kula Halk Eğitim Merkezinden yılsonu..
    10. Zabıtadan kural tanımaz sürücülere..
    11. Devrek’te Yaz Şenlikleri stantları..
    12. Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi 2019..
    13. AK Parti'nin itirazı sonrası YSK'dan..
    14. Askere alma kanun teklifinde yeni..
    15. Suudi Arabistan askeri darbe..
    16. Şimşek’ten ihracat vurgusu: "Türkiye..
    17. "Emek ve Adalet Yürüyüşü"
    18. "Ağın’da Kerevit Yolculuğu" Projesi..
    19. Devrek Belediyesinden ücretsiz..
    20. Devrek’e vekaleten atanan kaymakam..
    21. Bafra’da Yaz Spor Okulları kayıtları..
    22. Şehit Uzman Çavuş Ede son yolculuğuna..
    23. Çevre Haftası etkinliklerinde çocuklar..
    24. Karmod, Çekya'da showroom açtı
    25. "31 Mart öncesi vaatte bulunduk..
    26. Yalova’da çevre dostu okullara "yeşil..
    27. Mersin, Kasım 2020’de yapılacak 14...
    28. Vanlı çocuklar ‘sokak oyunları’ için..
    29. CHP Lideri Kılıçdaroğlu Kağıthane’de..
    30. Karalar: "Büyükşehir ve ASKİ’de çok..
    3 anket şirketinden çarpıcı 23 Haziran çıkışı!
    3 anket şirketinden çarpıcı 23 Haziran çıkışı!
    Ve proje raydan çıktı
    Ve proje raydan çıktı
    Saadet Partisi'nin Batman adayı 'Oyum İmamoğlu'na' deyince alay konusu oldu
    Saadet Partisi'nin Batman adayı 'Oyum İmamoğlu'na' deyince alay konusu oldu
    Türkiye'nin F-35'lerine sürpriz talip! "ABD bize satsın" diyorlar...
    Türkiye'nin F-35'lerine sürpriz talip! "ABD bize satsın" diyorlar...
    ABD'ye o ülkeden ağır darbe! Doları tamamen bırakıyorlar
    ABD'ye o ülkeden ağır darbe! Doları tamamen bırakıyorlar

    Günün Karikatürü

    12 Haziran 2019
    Koç CHP’yi de vergiyi de uçurmuş
    Koç CHP’yi de vergiyi de uçurmuş
    Yeni Asya'nın 'Haçlı güzellemesine' Sofuoğlu'ndan ayar!
    Yeni Asya'nın 'Haçlı güzellemesine' Sofuoğlu'ndan ayar!