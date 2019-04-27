Konya'da Suriyeli gencin bıçaklanması Olaydan 6 gün sonra yakalanan şüpheli tutuklandı

KONYA (AA) - Konya'da Suriyeli gencin vücudunun 12 farklı yerinden bıçakla yaralanıp yol kenarına atılmasıyla ilgili gözaltına alınan zanlı tutuklandı. Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, merkez Meram ilçesi Karahüyük Mahallesi Dutlu Caddesi'nde Abdülbani el Hüseyin'in (28) bıçakla yaralanmış halde bulunmasıyla ilgili soruşturma başlattı. Ekipler, araştırmaları sonrası şüphelinin Yasin El H. (20) olduğunu belirledi. Zanlı, düzenlenen operasyonla yakalandı. Yasin El H, ifadesi alındıktan sonra sevk edildiği mahkemece tutuklandı. Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi gören Hüseyin'in hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi. Abdülbani el Hüseyin, 21 Nisan'da, merkez Meram ilçesi Karahüyük Mahallesi Dutlu Caddesi'nde yol kenarında yaralı halde bulunmuştu. Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Hüseyin'in vücudunun 12 farklı yerinde bıçak izi tespit edilmişti.

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