0553 313 94 23

Konya’da sit alanında kaçak kazıya suçüstü: 5 gözaltı

Konya’nın merkez Meram ilçesinde üçüncü derece sit alanında kaçak kazı yaparken jandarma tarafından suçüstü yakalanan 5 kişi gözaltına alındı.

21 Mart 2019 Perşembe 10:57
Konya’da sit alanında kaçak kazıya suçüstü: 5 gözaltı

Konya’nın merkez Meram ilçesinde üçüncü derece sit alanında kaçak kazı yaparken jandarma tarafından suçüstü yakalanan 5 kişi gözaltına alındı.


Edinilen bilgiye göre, Konya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Meram ilçesi Botsa Mahallesi Örenyeri mevkiinde üçüncü derecede sit alanı olan Bediroğlu Tepesi’nde izinsiz kazı yapıldığını tespit etti. Bunun üzerine harekete geçen jandarma, sit alanında kaçak kazı yapan S.K. (45), N.G. (52), C.B. (44), F.Ç.C. (23) ve H.K.’yi (43) gözaltına aldı. Jandarma ekipleri, kazı alanında kullanılan 3 adet beton delici, 1 adet jeneratör, 30 metre elektrik kablosu ve çeşitli kazı malzemeleri ele geçirdi. Cumhuriyet savcısının talimatıyla ele geçirilen malzemelere el konulurken, gözaltına alınan 5 kişi ifadelerinin alınmasının ardından serbest bırakıldı.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 21 Mart 2019 Perşembe 10:57
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Türkiye, saç ekiminde dünyanın önde gelen ülkeleri arasında
    1. Türkiye, saç ekiminde dünyanın önde..
    2. Okul Sporları Satranç Yıldızlar İl..
    3. Yeni Mahalleden Baydar’a tam destek
    4. İki ineği 15 günde 5 buzağı doğurunca..
    5. Başkan Bakıcı’dan sporculara moral..
    6. "Mısır'da anayasa değişikliğine karşı..
    7. GAÜN’de İstiklal Marşını anlamak..
    8. Vurulduk ey ümmetim uyan artık
    9. Ekinoks neye denir? Ekinoks nasıl..
    10. Ordu’da fındık üreticilerine 10 yılda..
    11. Torbalı’ya 100 yeni fabrika kuruluyor
    12. AFAD Afrin'e gıda desteğini sürdürüyor
    13. Sinop’ta Orman Haftası
    14. Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi..
    15. ALBET’in çocuk oyuncuları sahne alıyor
    16. Anadolu Müslüman Türk yurdudur
    17. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu:..
    18. GÜNCELLEME 3 - Halk otobüsü kaza yaptı
    19. Kedi ile muhabbet kuşunun dostluğu..
    20. KYK’lı gençler kortlarla buluşuyor
    21. Goethe'nin "Doğu-Batı Divanı"ndan..
    22. Mezitli Belediyesi çalışanlarından kök..
    23. TİKA'dan Mozambikli çiftçilere destek
    24. Down sendromlu çocuklar doyasıya..
    25. Sinop’ta trafik kazası: 3 yaralı
    26. Niksar’da yaşlılar unutulmadı
    27. Protokol eşlerinden huzurevi ziyareti
    28. Burhaniye’de Melih Pabuççuoğlu Bulvarı..
    29. Adalet Ormanı’nda meyve fidanları..
    30. Malatya tekvando takımı 1. Oldu
    NATO'dan ikinci büyük skandal! Hedef yine Erdoğan
    NATO'dan ikinci büyük skandal! Hedef yine Erdoğan
    Son anket sonuçları açıklandı! İstanbul'da fark açılıyor
    Son anket sonuçları açıklandı! İstanbul'da fark açılıyor
    NATO'dan Türkiye'ye müdahale provası
    NATO'dan Türkiye'ye müdahale provası
    Başkan Erdoğan: Böyle yapanı kapıya koyarım
    Başkan Erdoğan: Böyle yapanı kapıya koyarım
    FETÖ elebaşı Gülen'in kardeşi saklandığı evde ölü bulundu!
    FETÖ elebaşı Gülen'in kardeşi saklandığı evde ölü bulundu!

    Günün Karikatürü

    21 Mart 2019
    Türkiye'den Çin hamlesi!
    Türkiye'den Çin hamlesi!
    Akar, hain saldırının detaylarını açıkladı!
    Akar, hain saldırının detaylarını açıkladı!