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Konya'da pazar yerinde silahlı kavga: 2 yaralı

Konya'da pazar yerinde iki balıkçı arasında çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı.

23 Ekim 2019 Çarşamba 15:51
Konya'da pazar yerinde silahlı kavga: 2 yaralı

Selçuklu ilçesi Taşyol Sokağı'nda kurulan pazarda, balıkçılık yapan Melih T. (18) ile kimliği henüz tespit edilemeyen bir balıkçı arasında silahlı kavga çıktı.

Kavgada Melih T, karnından, pazarda alışveriş yapan Ayşe A. ise bacağından yaralandı.

Öte yandan olay yerinden geçen bir kadının otomobiline ise kurşun isabet etti.

İhbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, yaralılardan Melih T'yi Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Hastanesi'ne, Ayşe A'yı da Konya Numune Hastanesi'ne kaldırdı.

Polisekiplerinin olayla ilgili başlattığı soruşturma sürüyor.

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Haber Tarihi: 23 Ekim 2019 Çarşamba 15:51
  1. Selçuklu ilçesi Taşyol Sokağı
  2. 112 Acil Servis ekipleri
  3. Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Hastanesi
  4. Konya Numune Hastanesi

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