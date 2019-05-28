Konya’da silah deposuna dönüştürülen eve jandarma baskını

Konya’nın Beyşehir ilçesinde, silah deposuna dönüştürülen bir eve jandarma tarafından baskın düzenlendi.

Edinilen bilgiye göre, Beyşehir İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçeye bağlı Üzümlü Mahallesi’nde silah deposuna dönüştürülen bir eve operasyon düzenledi. Evde arama yapan ve depo olarak kullanılan bir odada inceleme yapan jandarma ekipleri, kaçak olarak imal edildiği belirlenen ruhsatsız 15 adet yivsiz av tüfeği, 3 adet havalı tüfek ile av tüfeği yapımında kullanılan çok sayıda silah parçasını ele geçirdi. Jandarma ekipleri ele geçirilen silah ve malzemeleri alıkoyarak muhafaza altına alırken, H.Ç. (49) ile Y.Ö. (23) gözaltına aldı.

Şüpheliler, jandarmadaki işlemlerinin tamamlanması sonrasında Beyşehir Adliyesine sevk edildi.