Konya’da sandıklar açılmaya başladı
Konya’da 31 Mart Yerel Seçimleri için oy kullanma işlemi sona ererken, sandıklar görevliler tarafından açılmaya başlandı.31 Mart 2019 Pazar 17:54
Konya’da 31 Mart Yerel Seçimleri için oy kullanma işlemi sona ererken, sandıklar görevliler tarafından açılmaya başlandı.
Konya’da 31 Mart Yerel Seçimleri için kullanılan oyların ardından sandıklar açılmaya başlandı. Sandık görevlileri ilk olarak sandıklardaki mühürleri kırarak zarfları sandıktan çıkardı. Ardından sandık görevlileri tarafından zarflardaki oy pusulaları sayılmaya başlandı.
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