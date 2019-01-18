Konya'da otomobille tırın çarpışması Konya'da babasının kullandığı otomobil tırla çarpışan ve kazada ailesinden 4 kişiyi kaybeden 14 yaşındaki çocuk, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi

KONYA (AA) - Konya'da otomobilin tırla çarpışması sonucu meydana gelen kazada ağır yaralanan 14 yaşındaki çocuk, hayatını kaybetti. Babasının kullandığı otomobilin tırla çarpışması sonucu ağır yaralanan 14 yaşındaki Emin Can Kılçık, tedavi gördüğü Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Hastanesinde hayatını kaybetti. Kılçık'ın cenazesi aynı hastanedeki otopsi işlemlerinin ardından defnedilmek üzere yakınlarına teslim edildi. Kazada yaralanan Elif Dalkıran'ın (21) tedavisinin sürdüğü, sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Konya-Karapınar kara yolunda, çarşamba günü, Murtaza Kılçık idaresindeki otomobil, aynı yönde seyreden Orhan T'nin kullandığı tırla çarpışmış, otomobil sürücüsü ile aynı araçtaki eşi Naile, oğlu Mert ve babası Mehmet Emin Kılçık, olay yerinde hayatını kaybetmişti. Sürücü Kılçık'ın ağır yaralanan oğlu Emin Can Kılçık ve baldızı Elif Dalkıran, tedavi altına alınmıştı.

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