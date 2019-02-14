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Konya'da otomobille kaçan hırsızlık zanlılarına ateş açılması

Adliyeye sevk edilen 6 zanlıdan biri tutuklandı, 5'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı

14 Şubat 2019 Perşembe 16:12
Konya'da otomobille kaçan hırsızlık zanlılarına ateş açılması

KONYA (AA) - Konya'da küçükbaş hayvan hırsızlığına karıştıkları iddiasıyla ateş açılan bir kişinin ölümü, 2 kişinin de yaralanmasıyla sonuçlanan olaya ilişkin gözaltına alınan 6 zanlıdan biri tutuklandı, 5'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Merkez Selçuklu ilçesi Akpınar Mahallesi'nde yaşanan olayla ilgili gözaltına alınan Abdullah K. ile babası Tahsin K, Ahmet B, Recep Ö, Seyfettin ve Dursun Ç'nin jandarmadaki işlemleri tamamlandı.

Zanlılar geniş güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edildi.

Savcılıkça ifadeleri alındıktan sonra nöbetçi mahkemeye sevk edilen şüphelilerden, av tüfeğini ateşlediği iddia edilen Abdullah K. tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Öte yandan olayın yaşandığı Akpınar Mahallesi'nde yaşayan yaklaşık 200 kişilik grup, adliye binası yakınlarında toplandı.

Burada mahalle sakinleri adına gazetecilere açıklama yapan muhtar Mustafa Kayahan, farklı zamanlarda mahalleden 16 hayvan çalındığını belirterek, "Son dönemdeki hırsızlık olayları nedeniyle vatandaşlarımız geceleri uyumuyordu. Mağdur durumdaydık. Şimdi de bu olay yaşandı." dedi.

Merkez Selçuklu ilçesi Akpınar Mahallesi'nde hayvancılıkla uğraşan Abdullah K. (26), son 3 ayda ahırındaki 13 küçükbaş hayvanının çalınması üzerine babasıyla sırayla nöbet tutmaya başlamış, dün sabaha karşı tanımadığı 3 kişinin otomobille ahıra yaklaştığını gören Abdullah K’nin tüfekle ateş açması sonucu Emre U. (28), Emre A. (22) ve Ömer A. (28) ağır yaralanmış, yaralılardan Emre U. olay yerinde hayatını kaybetmişti.

Abdullah K, ihbar üzerine olay yerine gelen jandarma ekiplerine teslim olmuş, ölen Emre U'nun, uyuşturucu ticareti yapmak ve hırsızlık suçundan 4 sabıka kaydının olduğu öğrenilmişti.

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Haber Tarihi: 14 Şubat 2019 Perşembe 16:12
  1. ateş
  2. av tüfeği
  3. HIRSIZLIK
  4. Konya
  5. Ölüm

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