Konya’da otomobil tarlaya uçtu: 3 yaralı Konya’nın Yunak ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Konya’nın Yunak ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Kaza, Yunak-Akşehir Karayolunun 10. kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ali Rıza K. idaresindeki 42 U 9654 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle kontrolden çıktı. Taklalar atan otomobil yol kenarındaki tarlada durabildi. Kazada sürücü Ali Rıza K. ile araçta bulunan Refik G. ve Emin D. yaralandı. Yaralılar, olay yerine sevk edilen ambulanslarla Hacı İzzet Baysal Yunak Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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