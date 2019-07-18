0553 313 94 23

Konya’da otomobil tarlaya uçtu: 3 yaralı

Konya’nın Yunak ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

18 Temmuz 2019 Perşembe 12:31
Konya’da otomobil tarlaya uçtu: 3 yaralı

Konya’nın Yunak ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.


Kaza, Yunak-Akşehir Karayolunun 10. kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ali Rıza K. idaresindeki 42 U 9654 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle kontrolden çıktı. Taklalar atan otomobil yol kenarındaki tarlada durabildi. Kazada sürücü Ali Rıza K. ile araçta bulunan Refik G. ve Emin D. yaralandı. Yaralılar, olay yerine sevk edilen ambulanslarla Hacı İzzet Baysal Yunak Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.


Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 18 Temmuz 2019 Perşembe 12:31
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Malatya’da FETÖ operasyonu: 12 gözaltı
    1. Malatya’da FETÖ operasyonu: 12 gözaltı
    2. Robinho: Şampiyonluk iddiamızda hiçbir..
    3. Van’da göçmenleri taşıyan minibüs..
    4. Gaziantep'in su sorununu çözecek proje..
    5. Yeşilyurt’ta 3 ayrı noktaya güneş..
    6. YKS tercih danışmanlığı nerelerde var?..
    7. "Parlak beyinlerin tercihi Türkiye oldu"
    8. Muğlaspor sahaya indi
    9. Yeniden hayat bulan Urumiye Gölü..
    10. Martin Skrtel 1 yıl daha Fenerbahçe'de!
    11. Tazminata mahkum edilen Kongolu askeri..
    12. Kaftancıoğlu'nun davasında mütalaa
    13. Serbest piyasada altın fiyatları
    14. Davutoğlu’ndan sitem! ‘Beni neden..
    15. Piyasalarda gün ortası
    16. Türkiye, Özbekistan’da en çok şirket..
    17. Suudi Arabistan'dan 'namaz' kararı!
    18. 25 yıllık hapis cezası, müebbete..
    19. AB’den Türkiye’deki mültecilere 1.41..
    20. İzmir’de TSYD Ege Kupası heyecanı
    Türkiye'den kritik Doğu Akdeniz hamlesi! 3 ülke güçlerini birleştiriyor
    Türkiye'den kritik Doğu Akdeniz hamlesi! 3 ülke güçlerini birleştiriyor
    İlk adım atıldı! Yeni sistemin problemleri dört ana başlık altında toplandı
    İlk adım atıldı! Yeni sistemin problemleri dört ana başlık altında toplandı
    Ömer Koç, İmamoğlu’nu ziyarete doymadı
    Ömer Koç, İmamoğlu’nu ziyarete doymadı
    Rusya'dan çarpıcı açıklama! Türkiye Su-57 alabilir
    Rusya'dan çarpıcı açıklama! Türkiye Su-57 alabilir
    Rusya'dan Türkiye sürpriz uçak teklifi!
    Rusya'dan Türkiye sürpriz uçak teklifi!

    Günün Karikatürü

    18 Temmuz 2019
    'ABD Türkiye'den sonra bir ülkenin daha S-400'lerini kabullenecek'
    'ABD Türkiye'den sonra bir ülkenin daha S-400'lerini kabullenecek'
    AK Parti Grup Başkanvekilinden sert çıkış! ‘Neden sesiniz çıkmıyor? Sanki orada bir doğal afet olmuş’
    AK Parti Grup Başkanvekilinden sert çıkış! ‘Neden sesiniz çıkmıyor? Sanki orada bir doğal afet olmuş’