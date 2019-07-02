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Konya’da otomobil takla attı: 4 yaralı

Konya’nın Kulu ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin takla atması sonucu meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

02 Temmuz 2019 Salı 10:33
Konya’da otomobil takla attı: 4 yaralı

Konya’nın Kulu ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin takla atması sonucu meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.


Kaza, saat 08.00 sıralarında Ömeranlı Mahallesi yakınlarındaki Zincirlikuyu yol kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Fatih T. (31) idaresindeki 78 BH 168 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Yoldan çıkarak şarampole devrilen otomobil takla attı. Kazada otomobil sürücüsü ile araçta bulunan Şefika T. (54), Ahmet T. (59) ve adı öğrenilemeyen Özbekistan uyruklu bir kadın yaralandı. Olay yerine sevk edilen ambulansla yaralılar Kulu Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.


Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Haber Tarihi: 02 Temmuz 2019 Salı 10:33
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