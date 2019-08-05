Konya'da otomobil sulama kanalına düştü: 1 ölü

Konya'da otomobil sulama kanalına düştü: 1 ölü05 Ağustos 2019 Pazartesi 10:16
KONYA (AA) - Konya'nın Ahırlı ilçesinde sulama kanalına düşen otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti.
Adem Turcan (42) yönetimindeki 16 NN 197 plakalı otomobil, ilçeye bağlı Akkise Mahallesi yakınlarında sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu, sulama kanalına düştü.
İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, aracı sulama kanalından çıkardı.
Daha sonra sürücü Turcan'ın cesedi, araç içinden çıkartılarak otopsi için Seydişehir Devlet Hastanesine kaldırıldı.
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