Konya'da otomobil ile otobüs çarpıştı: 1 ölü, 3 yaralı

KONYA (AA) - Konya'da meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı. Alınan bilgiye göre, Mehmet Çoban yönetimindeki 68 DN 314 plakalı otomobil ile Tepekent Mahallesi seferini yapan Kazım Salkım idaresindeki 42 DEG 57 plakalı belediye otobüsü, Beyşehir Caddesi'nde çarpıştı. Kazada otomobilde sıkışan sürücü ve araçta bulunan 3 kişi yaralandı. Kentteki çeşitli hastanelere kaldırılan yaralılardan sürücü Çoban, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

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