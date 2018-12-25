Konya'da otomobil ile cip çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı

KONYA (AA) - Konya'nın Beyşehir ilçesinde cip ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Fehmi Sıkar idaresindeki 31 FS 406 plakalı cip, Beyşehir-Isparta kara yolunun 1. kilometresi, Fen İşleri 4. Bölge Müdürlüğü hizmet binası önünde sürücüsü henüz öğrenilemeyen 42 BG 690 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada yaralanan 42 BG 690 plakalı otomobilde bulunan İsmail Ünal ve Hasan Atal ile cipte yolcu olarak bulunan Sami Akbulut, Beyşehir Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yaralılardan durumu ağır olan Ünal, hastanede yapılan müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.

Cipin sürücüsü Fehmi Sıkar ise polis tarafından gözaltına alındı.







