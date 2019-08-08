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Konya'da otomobil devrildi: 5 yaralı

Konya'nın Ereğli ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucunda 1'i bebek olmak üzere 5 kişi yaralandı.

08 Ağustos 2019 Perşembe 12:27
Konya'da otomobil devrildi: 5 yaralı

Selahattin Arslan (32) idaresindeki otomobil, Adana-Konya karayolu Bahçeli Mahallesi yakınlarında devrildi.

Kazada, sürücü, araçta bulunan Kudret (35), Kadir (57) ve 4 aylık olduğu öğrenilen Kadir Duha Arslan ile Miraç Öztalum (11) yaralandı.

Yaralılar, olay yerine sevk edilen 112 Acil Servis ekiplerince Ereğli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

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Haber Tarihi: 08 Ağustos 2019 Perşembe 12:27
  1. Konya'nın Ereğli ilçesi
  2. Ereğli Devlet Hastanesi
  3. 112 Acil Servis ekipleri
  4. Adana-Konya karayolu
  5. Bahçeli Mahallesi

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