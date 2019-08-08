Konya'da otomobil devrildi: 5 yaralı
Konya'nın Ereğli ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucunda 1'i bebek olmak üzere 5 kişi yaralandı.08 Ağustos 2019 Perşembe 12:27
Selahattin Arslan (32) idaresindeki otomobil, Adana-Konya karayolu Bahçeli Mahallesi yakınlarında devrildi.
Kazada, sürücü, araçta bulunan Kudret (35), Kadir (57) ve 4 aylık olduğu öğrenilen Kadir Duha Arslan ile Miraç Öztalum (11) yaralandı.
Yaralılar, olay yerine sevk edilen 112 Acil Servis ekiplerince Ereğli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
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