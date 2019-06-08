0553 313 94 23

Konya’da otobüs ile çarpışan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti

Konya’da seyir halindeki otobüsün önüne çıkan otomobile çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında hastaneye kaldırılan otomobil sürücüsü kurtarılamayarak hayatını kaybederken, diğer 3 yaralının hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

08 Haziran 2019 Cumartesi 12:41
Konya’da otobüs ile çarpışan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti

Konya’da seyir halindeki otobüsün önüne çıkan otomobile çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında hastaneye kaldırılan otomobil sürücüsü kurtarılamayarak hayatını kaybederken, diğer 3 yaralının hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.


Kaza, saat 09.30 sıralarında merkez Meram ilçesi Yunus Emre Mahallesi Beyşehir Caddesi ile Köyceğiz Caddesinin kesiştiği kavşakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Selçuklu ilçesine bağlı Tepekent Mahallesinden Konya şehir merkezine gelmekte olan Kazım S. idaresindeki 42 DEG 57 plakalı belediye otobüsü, kavşakta önüne çıkan Mehmet Çoban idaresindeki 68 DN 314 plakalı otomobille çarpıştı. Kaza ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Çarpışmanın etkisiyle sürüklenen otomobil içerisindeki 4 kişi olay yerine ulaşan ekipler tarafından çıkartıldı. Otomobildeki yaralanan 4 kişi ambulanslarla çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınan otomobil sürücüsü Mehmet Çoban, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Hastanede tedavisi devam eden 3 kişinin hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 08 Haziran 2019 Cumartesi 12:41
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Ortaca Tarım Çevre ve Turizm Festivali başlıyor
    1. Ortaca Tarım Çevre ve Turizm Festivali..
    2. Traktörün altında can verdi
    3. Hamileler gece yemek yiyebilir mi?..
    4. Bigadiç’te 81 yaşındaki Mustafa dede 6..
    5. Bir batında 29 yavru doğurdu
    6. Emekliye ek zam geliyor! İşte yeni..
    7. Konya’da otobüs ile çarpışan..
    8. Paraguay Büyükelçisi Ankara..
    9. Tatil sitesinde yangın paniği
    10. 170 kiloluk Habibe Teyze’nin yaşam aşkı
    11. Tatilciler dönüş yolunda
    12. Şifayı sağlıklı beslenerek buldular
    13. Eski Bakan Avcı’dan “Zarif yazar”a vefa
    14. Kapadokya'da bayram tatili yoğunluğu..
    15. ‘Türkiye’de tarım bitti’ diyenler..
    16. Merhum yazarımız Karakoç hayırla anıldı
    17. Diyarbakır’da 4 gün sürecek olan ‘Sur..
    18. Yaş meyve sebzede kalite ‘Fresh..
    19. Lale Caddesi’ndeki 2.etap altyapı ve..
    20. El freni çekilmeyen otomobil dükkana..
    21. Ünlü tatil merkezindeki can kurtaran..
    22. Arı, gece mesaisindeki işçilerle yemek..
    23. İstanbul taksilerinde CHP propagandası
    24. Sakaryalılar, 112 sağlık ekiplerinin..
    25. Lice teröristlere dar edildi, 1..
    26. Öğrenciler kitap okumak için yarıştı
    27. TOKİ istanbul kura sonuçları son..
    28. Samsun’da 3 kişiyi tabancayla..
    29. Portakal'dan İmamoğlu'na torpil!..
    30. Boş arazide çıkan yangın paniğe neden..
    Bebek katili Apo'dan dikkat çeken itiraf: Bana çok büyük zarar verdi
    Bebek katili Apo'dan dikkat çeken itiraf: Bana çok büyük zarar verdi
    "Türkler için tüm şartları sağlamaya hazırız"
    "Türkler için tüm şartları sağlamaya hazırız"
    Ordu Valisi'nden CHP'nin adayına dava!
    Ordu Valisi'nden CHP'nin adayına dava!
    Fatih Portakal, valiye söven İmamoğlu’na isyan etti! “Buna hakkın yok!”
    Fatih Portakal, valiye söven İmamoğlu’na isyan etti! “Buna hakkın yok!”
    Antrikot edebiyatı yapıp halkçı geçinen CHP’li, VIP’e alınmayınca kıyameti kopardı!
    Antrikot edebiyatı yapıp halkçı geçinen CHP’li, VIP’e alınmayınca kıyameti kopardı!

    Günün Karikatürü

    8 Haziran 2019
    Sol-Kemalist politikacıdan şok ifşaat: İmamoğlu, PKK ve FETÖ’yü kurtarma sözü verdi
    Sol-Kemalist politikacıdan şok ifşaat: İmamoğlu, PKK ve FETÖ’yü kurtarma sözü verdi
    Binali Yıldırım'dan flaş çıkış: Uğur Dündar'ı tercih ederim
    Binali Yıldırım'dan flaş çıkış: Uğur Dündar'ı tercih ederim