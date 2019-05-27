0553 313 94 23

Konya’da otelde yangın

Konya’da bir otelde çıkan yangında iki kadın dumandan etkilenerek hastanelik oldu.

27 Mayıs 2019 Pazartesi 18:39
Konya’da otelde yangın

Konya’da bir otelde çıkan yangında iki kadın dumandan etkilenerek hastanelik oldu. Maddi hasar oluşan yangında yanan bölümdeki bir piknik tüpü de dikkat çekti.



Yangın, saat 17.00 sıralarında merkez Karatay ilçesi Şemsi Tebrizi Mahallesi Şerafettin Caddesi üzerinde bulunan bir otelin arka sokağa bakan kısmında çıktı. Edinilen bilgiye göre, otelin muhasebe bölümünden henüz belirlenemeyen bir nedenle dumanların yükseldiğini fark eden otel çalışanları durumu itfaiye, sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine adrese ulaşan itfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek kısa sürede kontrol altına aldı. Dumandan etkilenen otel çalışanı iki kadına ise sağlık görevlileri tarafından ambulansta müdahale edildi. Dumandan etkilenenler daha sonra tedbiren Konya Numune Hastanesine götürülürken, durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Otelin yanan bölümünde yerde bir piknik tüp dikkat çekerken, yangının çıkış sebebi araştırılıyor.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 27 Mayıs 2019 Pazartesi 18:39
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    AK Parti’den 27 Mayıs açıklaması
    1. AK Parti’den 27 Mayıs açıklaması
    2. Ülke şokta! Polisleri hedef aldılar
    3. Kız futbolcular yeteneklerini sergiledi
    4. Aracın çarptığı bisikletli çocuk..
    5. Hazine, avro cinsi kira sertifikası..
    6. Borsa şirketlerinin piyasa değeri
    7. Kahramanmaraş’ta tarihi eser operasyonu
    8. Ekrem İmamoğlu engellemişti!..
    9. Meslektaşı tarafından öldürülen kadın..
    10. Uzlaştırmacı eğitimini başarıyla..
    11. Borsada endekslerin değişimi
    12. Yozgat’ta trafik kazası: 1 ölü, 2..
    13. Sakarya'da otomobil tır ile çarpıştı:..
    14. Konya’da otelde yangın
    15. Borsada şehir endekslerinin değişimi
    16. Çin'de drone ile kargo teslimatı başladı
    17. Milli kanoculardan Slovakya'da 10..
    18. Dedektörle define ararken jandarmaya..
    19. Dijital Medya ve Habercilik Derneği..
    20. Yol verme kavgasında hayatını kaybeden..
    O çağrı yeniden gündeme geldi! Önkibar, saldırıya uğramadan önce…
    O çağrı yeniden gündeme geldi! Önkibar, saldırıya uğramadan önce…
    NASA şaşkına döndü! Türk bilim insanına sordu
    NASA şaşkına döndü! Türk bilim insanına sordu
    Bakandan korkutan açıklama: Türkiye'ye füzeyle saldırabilirler
    Bakandan korkutan açıklama: Türkiye'ye füzeyle saldırabilirler
    S-400 Şizofren NATO’culara kafayı yedirtti! Kendi uçaklarımızı vurmak için alıyormuşuz
    S-400 Şizofren NATO’culara kafayı yedirtti! Kendi uçaklarımızı vurmak için alıyormuşuz
    Gezi’deki İş Bankası kıyağı bu kez Halkbank’a sıçradı! Boz’un 100 bin liralık bağışı mizansen çıktı
    Gezi’deki İş Bankası kıyağı bu kez Halkbank’a sıçradı! Boz’un 100 bin liralık bağışı mizansen çıktı

    Günün Karikatürü

    26 Mayıs 2019
    Erdoğan’ın çağrısı geniş yankı buldu! Sosyal medyada #ReistenÇağrı fırtınası
    Erdoğan’ın çağrısı geniş yankı buldu! Sosyal medyada #ReistenÇağrı fırtınası
    Melih Gökçek, CHP’lilere böyle çaktı! 'Halk TV'de çık karşıma'
    Melih Gökçek, CHP’lilere böyle çaktı! 'Halk TV'de çık karşıma'