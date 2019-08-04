0553 313 94 23

Konya’da motosiklet otomobile çarptı: 1 ölü, 1 yaralı

Konya’da motosikletin otomobile arkadan çarpması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

04 Ağustos 2019 Pazar 20:33
Konya’da motosiklet otomobile çarptı: 1 ölü, 1 yaralı

Konya’da motosikletin otomobile arkadan çarpması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.


Kaza, saat 18.00 sıralarında merkez Selçuklu ilçesi Yeni İstanbul Caddesi Dr. Ali Kemal Belviranlı Çocuk ve Doğum Hastanesi önünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Sefa İnel idaresindeki 16 CLL 82 plakalı motosiklet, önünde seyir halinde olan Mohamet El S. yönetimindeki 42 MA 2808 plakalı otomobile arkadan çarptı. Kazada, motosiklet sürücüsü Sefa İ. hafif yaralanırken, arkasında bulunan Özge Karakaya (19) olay yerinde hayatını kaybetti. Sürücü Mohamet El S.’nin hastanedeki yeğenini ziyarete geldiği öğrenildi. Sürücüler, ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Kazanın ardından olay yerine gelen hayatını kaybeden Özge Karakaya’nın akrabaları sinir krizi geçirdi. Otomobil sürücüsü Mohamet El S., "Ben geldim bu taraftan yavaş yavaş gidiyordum. Arkamdan geldi vurdu. Sonra arabada döndü. Arkamdan hızlı geliyordu" dedi.


Kazayı gören vatandaşlardan Levent Bulat da, "Abi sinyalini verdi, arkadaki süratliydi, fren sesini duyduk. O arada gördük, arkasından vurdu. Motorla beraber düştüler koşarak geldik zaten. Çocuk vardı kucağımda. Koşturarak gittik sedye getirdik, doktorlar koşarak geldi. Eks olmuş dediler, geri döndük" ifadelerini kullandı.


Vatandaşların caddedeki yaya üst geçidinden polis ekiplerinin çalışmalarını film izler gibi izlemesi de dikkat çekti. Öte yandan, hayatını kaybeden Özge Karakaya’nın 2 ay sonra 20 yaşına gireceği öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 04 Ağustos 2019 Pazar 20:33
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Bursa Şehir Hastanesinin resmi açılışı yapıldı
    1. Bursa Şehir Hastanesinin resmi açılışı..
    2. Fas üniversitelerinde Arapça zorunlu..
    3. Karadeniz Off-Road Kupası 3. ayak..
    4. 21. Uluslararası Seydikemer Beşkaza..
    5. Medipol Başakşehir'de Olympiakos maçı..
    6. ABD'de saldırı! Çok sayıda yaralı var
    7. Kurtdere’ye Ali Gürbüz damgasını vurdu
    8. ABD’de silahlı saldırılar sonrasında 5..
    9. Dünya Yıldızlar Güreş Şampiyonası
    10. Cumhurbaşkanı Erdoğan Bursa'da
    11. Elazığ’da bıçaklı kavga: 2 yaralı
    12. İYİ Partili isim MHP'ye geçti
    13. Türkiye Sörf Ligi 1. ayak yarışları
    14. Kafasına bir el ateş eden polis memuru..
    15. İran'ın el koyduğu gemi Irak'a ait
    16. Dündar’dan Erdoğan’a meydan müjdesi
    17. Esad rejimi İdlib’i vurdu: 1 ölü, 5..
    18. Antalya’da 41 boğa güreş tuttu
    19. Gazişehir Gaziantep salonda çalıştı
    20. Motorunda uyuşturucu taşıyan kişi..
    21. Özge Yılmaz Balkan Şampiyonu
    22. Türk sporculardan 9 madalya
    23. ABD’li bilim adamları keşfetti:..
    24. Osmanlıspor, Teknik Direktör Mustafa..
    25. Atletizmde Kayseri Farkı
    26. Tunus'ta Nahda Hareketi cumhurbaşkanı..
    27. ‘Hükümet Kadın’ seçimi kazandı
    28. 60. Geleneksel Kurtdereli Yağlı..
    29. Konya’da motosiklet otomobile çarptı:..
    30. Suvarlı beldesindeki belediye..
    Akıncı'dan Türkiye'ye şok eleştiri: Doğalgaz aramayın, Rumlar'la uzlaşın
    Akıncı'dan Türkiye'ye şok eleştiri: Doğalgaz aramayın, Rumlar'la uzlaşın
    Esed rejiminin askeri üssü havaya uçtu: 20 ölü!
    Esed rejiminin askeri üssü havaya uçtu: 20 ölü!
    Sapık Adnan'ın bir iğrençliği daha ortaya çıktı! 4 kızı hamile bırakıp...
    Sapık Adnan'ın bir iğrençliği daha ortaya çıktı! 4 kızı hamile bırakıp...
    Erdoğan'dan ve milletvekili Zülfü Tolga Ağar arasında ilginç diyalog: Senin bıyıklar uzamıyor mu?
    Erdoğan'dan ve milletvekili Zülfü Tolga Ağar arasında ilginç diyalog: Senin bıyıklar uzamıyor mu?
    Çarpıcı iddia: Yeni partinin cumhurbaşkanı adayı belli oldu!
    Çarpıcı iddia: Yeni partinin cumhurbaşkanı adayı belli oldu!

    Günün Karikatürü

    04 Ağustos 2019
    Rusya'dan Türkiye'ye çağrı! '24 saat içinde...'
    Rusya'dan Türkiye'ye çağrı! '24 saat içinde...'
    Herkes şaştı kaldı! Lüks aracın içinde yakalandılar
    Herkes şaştı kaldı! Lüks aracın içinde yakalandılar