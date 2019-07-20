Konya’da motosiklet kazası: 2 yaralı
Konya’nın Kulu ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.20 Temmuz 2019 Cumartesi 12:02
Konya’nın Kulu ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.
Kaza, ilçeye bağlı Kemaliye Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, R.O. (19) ve V.E. (18) plakası alınamayan motosikletle gezdikleri sırada kontrolden çıkan motosiklet devrildi. Kazada, R.O. ve V.E. yaralandı. Kaza ihbarı üzerine adrese ambulans sevk edildi. Yaralanan gençler ambulansla Kulu Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.
Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.
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