Konya'da metruk evde 2 el bombası bulundu

KONYA (AA) - Konya'nın Ereğli ilçesindeki metruk bir evde polis ekipleri tarafından yapılan aramada 2 adet el bombası bulundu. İlçe Emniyet Müdürlüğü Ekipleri, bir vatandaşın ihbarı üzerine Namık Kemal Mahallesi Milli Egemenlik Sokak'taki metruk bir evde arama yaptı. Arama sırasında 2 adet el bombası olduğunu belirleyen ekipler, Konya'dan bomba imha uzmanları gelene kadar evin çevresine güvelik şeridi çekti. Konya'dan gelen imha uzmanları, evde bulunan el bombalarını imha edilmek üzere muhafaza altına aldı. Soruşturma devam ediyor.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.