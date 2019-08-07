Konya'da komşular arasında silahlı kavga: 3 yaralı

KONYA (AA) - Konya'nın Çumra ilçesinde, komşular arasındaki silahlı kavgada biri çocuk, 3 kişi yaralandı. Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı İçeriçumra Mahallesi'nde aralarında husumet bulunan iki komşu ailenin tartışması kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavga sırasında H.S'nin pompalı tüfekle ateş etmesi sonucu Y.Ö, Ş.Y. ve 2 yaşındaki M.E. yaralandı. Çumra Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan Y.Ö. ve Ş.Y. burada yapılan müdahale sonrası Konya'ya sevk edildi. M.E'nin Çumra Devlet Hastanesindeki tedavisi sürdürülüyor. Şüpheli H.S. İçeriçumra Jandarma ekiplerince yakalandı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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