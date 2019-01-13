Kazazedeye yardıma gidenlere otomobil çarptı! 2 ölü
Konya'da kaza yapan kamyonetin yaralı sürücüsüne yardım için gelenlere otomobilin çarptı. Kaza sonucu 2 kişi ölürken 3 kişi de yaralandı.13 Ocak 2019 Pazar 09:05
Özgür Özdemir'in kullandığı kamyonet, merkez Selçuklu ilçesi Horozluhan Mahallesi Yeni İstanbul Caddesi'nde, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.
Kazayı görüp yaralanan kamyonet sürücüsüne yardıma koşan Adem Ersoy, Muhammed Ersoy, Muhammet Yaprakçı ve Ali Osman Sarı'ya, Salih G. idaresindeki otomobil çarptı.
Kurtarılamadılar
İlk müdahaleleri olay yerinde yapıldıktan sonra Konya'daki farklı hastanelere kaldırılan yaralılardan Muhammed Ersoy ve Ali Osman Sarı hayatını kaybetti.
Tedavileri süren Adem Ersoy, Muhammet Yaprakçı ve kamyonet sürücüsü Özgür Özdemir'in durumunun ağır olduğu öğrenildi.
Gözaltına alınan otomobil sürücüsü Salih G'nin alkollü olduğu olduğu belirtildi.
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