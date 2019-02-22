Konya’da karla kaplanan dağ yolları ulaşıma açılıyor

Konya’nın Beyşehir ilçesinde, kar yüksekliği 1,5 metreyi aşan dağ yollarını ulaşıma açma çalışmaları sürüyor.

Beyşehir Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, gelen talepler üzerine ilçeye bağlı Doğanbey Mahallesi sınırları içerisinde yer alan 2 bin 300 metredeki zirvesinde orman gözetleme kulesi, Jandarmaya ait telsiz röle istasyonu ve vericilerin bulunduğu Karadağ’ın en yüksek noktasına ulaşımı sağlayan uzun süredir kapalı olan dağ yolunun yeniden ulaşıma açılmasını sağladı.

Paletli iş makineleri Doğanbey Mahallesinde yerleşim merkezine 15 kilometre mesafesi bulunan Karadağ’ın zirvesine ulaşımı sağlayan dağ yolunda iki gün boyunca devam eden kar temizliği mesaisi yürüttü. Yamaçları ve zirvesi, zirveye yaklaşıldıkça yer yer 1,5 metre yüksekliğe ulaşan beyaz örtüyle kaplı Karadağ’ın dağ yolunu karlardan temizleyebilmek için güzergahı iyi bilen mahalle sakinlerinden de destek alarak çalışmasını sürdüren ekipler, yol izini de takip ederek zor bir eğime sahip alanda gün boyu mesai yaptı. Paletli iş makineleri zirveye ulaşımı sağlayan dağ yolunu iki gün süren zorlu ve tehlikeli bir çalışmanın ardından yeniden ulaşıma açmayı başardı.

Yolun açılmasıyla araçlarıyla zirveye ulaşan Jandarma ekipleri, Beyşehir’in yanı sıra Antalya ve Konya bölgelerinin kullandığı telsiz röle istasyonunda elektrik kesintisi nedeniyle yaşanan sorunu gidererek muhabere irtibatını yeniden sağladı.