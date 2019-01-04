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Konya'da karbonmonoksit zehirlenmesi: 2 ölü

04 Ocak 2019 Cuma 15:40
Konya'da karbonmonoksit zehirlenmesi: 2 ölü

KONYA (AA) - Konya'nın Yalıhüyük ilçesinde sobadan sızan gazdan zehirlenen çift, yaşamını yitirdi.

Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Aşağı Mahalle Düvenci Caddesi'ndeki yaşayan Hüseyin (69) ve Dürdane Yıldız (64) çiftinden haber alamayan yakınları, durumu polise bildirdi.

Yapılan ihbar üzerine gelen polis ekipleri, itfaiye görevlilerinin yardımıyla girdiği evde çifti hareketsiz yatarken buldu.

112 Acil Servis ekipleri, Hüseyin ve Dürdane Yıldız çiftinin sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenerek hayatını kaybettiğini belirledi.

Cenazeler, incelemelerin ardından otopsi için Yalıhüyük Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 04 Ocak 2019 Cuma 15:40
  1. Karbonmonoksit
  2. Konya
  3. Zehirlenme

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