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Konya'da karbonmonoksit zehirlenmesi: 2 ölü

01 Ocak 2019 Salı 12:49
Konya'da karbonmonoksit zehirlenmesi: 2 ölü

KONYA (AA) - Konya'nın Ereğli ilçesinde sobadan sızan gazdan zehirlenen çift, yaşamını yitirdi.

Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Hamidiye Mahallesi Şehit Mustafa Akyüz Caddesi'ndeki evde yaşayan Ramazan (52) ve Ayten Elcil (46) çiftinden haber alamayan yakınları eve geldi.

Yapılan ihbar üzerine polis ekipleri, itfaiye ekiplerinin yardımıyla girdiği evde çifti hareketsiz yatarken buldu.

112 Acil Servis ekipleri, Ramazan ve Ayten Elcil'in sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenerek hayatını kaybettiğini belirledi.

Cenazeler, incelemelerin ardından otopsi için Ereğli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Öte yandan, evde yapılan incelemelerde aynı odadaki bir muhabbet kuşunun da öldüğü belirlendi.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 01 Ocak 2019 Salı 12:49
  1. Karbonmonoksit
  2. Konya
  3. Zehirlenme

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