Konya’da Karayolu Trafik Haftası açılış töreniyle başladı

Konya’da, “Karayolu Trafik Güvenliği Günü” ve “Karayolu Trafik Haftası” açılış töreni gerçekleştirildi.

Konya İl Emniyet Müdürlüğü, “Karayolu Trafik Güvenliği Günü” ve “Karayolu Trafik Haftası” münasebetiyle Mevlana Kültür Merkezi’nde kutlama programı düzenledi.

Programa katılan Konya Valisi Cüneyit Orhan Toprak, trafik kurallarına uyulmadığı zaman ölümcül sonuçların ortaya çıkabileceğini belirterek, “Kıyaslamak belki doğru değil ama vurgulama manasında böyle bir hafta yapıyoruz. Dikkat edin terörde kaybettiklerimizin belki de 10-15 katını trafikte kaybediyoruz. Bir yılda trafik kazalarında ölenle insanlarımızın sayısı 7 bin 500, 8 binlerden bahsediyorum. Ne kadar önemli olduğunu anlayabiliyor musunuz? Doğuda, Güneydoğu’da veya devletimize zarar vermek isteyenlerin değişik yerlerde yapmış olduğu saldırılarda, terör saldırılarında bunun onda biri, on beşte birini kaybediyoruz. Onun için bu kadar önemli bir konu trafik. Trafik kazaları yüzde 90 sürücü hatası. Yaya geçitlerine, bu döner kavşaklara ve okullara yaklaşırken öncelikle yavaşlamaları gerekiyor. Çünkü oradan bir yaya geçebilir, bir yaşlı geçebilir, bir hasta birisi geçebilir, tekerlekli sandalye, çocuk... Yaya geçidine yaklaşırken, okul önlerine gelirken otomatik yavaşlayalım” diye konuştu.

Program trafik kurallarının önemi anlatan tiyatro gösterisi ile devam etti. Ardından protokol tarafından trafik güvenliğinin sağlanması görevlerinde başarı gösteren kamu personellerine başarı belgesi verildi ve trafik kurallarıyla ilgili hazırlanan stantlar gezildi. Program sonunda emniyet kemeri simülasyon arıcanın gösterisi ile emniyet kemerinin önemine dikkat çekildi.

Programa, Konya Valisi Cüneyit Orhan Toprak, İl Emniyet Müdürü Şükrü Yaman, Cumhuriyet Başsavcısı Ramazan Solmaz, okul idarecileri ve çok sayıda öğrenci katıldı.