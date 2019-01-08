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Konya'da kar yağışı

Gece saatlerinden itibaren etkili olan kar, kent merkezini beyaza bürüdü- Okulların tatil edilmesini fırsat bilen öğrenciler, Alaaddin Tepesi'ni adeta kayak merkezine çevirdi- İlk defa kar gören Ugandalı turist Eşref Kawani:"Ülkemde mevsim itibarıyla kar hiç görmedim. Burada her yer beyaz ve mükemmel bir atmosfer var. Arkadaşlarıma fotoğraf ve videolarını çekip gönderiyorum"

08 Ocak 2019 Salı 12:17
Konya'da kar yağışı

KONYA (AA) - Konya'da gece boyunca aralıklarla süren kar, sabah saatlerine şehir merkezinde de etkili oldu.

Türkiye genelini etkisi altına alan kar, Konya ve çevre ilçelerinde de aralıksız sürüyor. Kent merkezini beyaza bürüyen kar nedeniyle ulaşımda herhangi bir sorun yaşanmazken, büyükşehir ve ilçe belediye ekipleri yollarda tuzlama ve kar küreme çalışması yapıyor.

Kar dolayısıyla okulların tatil olmasını fırsat bilen çocuklar ise kent merkezindeki Alaaddin Tepesi'ne çıktı.

- Kameramanın zor anları

Ellerindeki naylon, leğen ve kartonlarla yaklaşık 50 metreden kayan çocuklardan biri, röportaj sırasında çekim yapan kameramanı devirdi. Kameramanın zor anları da kaydedildi.

Öğrencilerden Ulaş Arıkan, AA muhabirine, kar tatilini fırsat bilerek sokağa çıktığını söyledi.

Sabah saatlerinden itibaren Alaaddin Tepesi'nde olduğunu anlatan Arıkan, "Konya düz olduğu için böyle kayacak yer yok. Burası Uludağ ve Palandöken gibi bizim için kayak merkezi. Tadını çıkarıyoruz. Bazen ufak tefek kazalar da yaşanabiliyor. Yağış da sürüyor. İnşallah yarın da okullar tatil olur, burada vakit geçiriz." diye konuştu.

- Ugandalı turistin kar keyfi

Ugandalı turist Eşref Kawani ise ilk defa kar gördüğünü ve bunun kendisini çok mutlu ettiğini söyledi.

Konya'ya gezmek için geldiğini ifade eden Kawani, "Kar çok güzel. Ülkemde mevsim itibarıyla kar hiç görmedim. Burada her yer beyaz ve mükemmel bir atmosfer var. Arkadaşlarıma fotoğraf ve videolarını çekip gönderiyorum." dedi.

İşe giden vatandaşlar ise kent merkezindeki Kılıçarslan ve Kültürpark'ta fotoğraf çektirirken, bazı çocuklar da kartopu oynadı.

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Haber Tarihi: 08 Ocak 2019 Salı 12:17
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