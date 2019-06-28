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Konya'da kan donduran olay... Bir kişiyi öldürdü iki kişiyi ağır yaraladı

KONYA’da, 2 yıl önce eşinden boşanan Muzaffer C. (53), iddiaya göre platonik aşk yaşadığı karşı komşusu Şeyma Sarı’yı ve kız kardeşi Tuğba Sarı'yı (25), tabancayla vurarak öldürdü, anne Hacer Sarı'yı (51) da ağır şekilde yaraladı.

28 Haziran 2019 Cuma 06:11
Konya'da kan donduran olay... Bir kişiyi öldürdü iki kişiyi ağır yaraladı

Olay, saat 18.00 sıralarında merkez Selçuklu ilçesi Binkonutlar Mahallesi Revan Caddesi’nde meydana geldi. 2 yıl önce eşinden boşanan ve yalnız oturan ayakkabıcı Muzaffer C., iddiaya göre platonik aşk yaşadığı karşı komşusunun kızı olan öğretmen Şeyma Sarı ile konuşmak için evlerinin zilini çaldı.

Muzaffer C., kapıyı açan anne Hacer Sarı’ya kızı Şeyma’yı sevdiğini ve konuşmak istediğini söyledi. Hacer Sarı da tepki gösterdi. Yaşanan tartışmanın ardından Muzaffer C., yanındaki ruhsatsız tabancayla Hacer Sarı’nın başına ateş etti.

Hayati tehlikeleri sürüyor

Ardından eve giren Muzaffer C., Şanlıurfa’da öğretmenlik yapan ve okulların tatil edilmesiyle ailesinin yanına dönen odadaki Şeyma Sarı ile salondaki kardeşi Tuğba Sarı’ya da ateş etti.

Silah seslerini duyan komşular polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Kalbine isabet eden mermi nedeniyle ağır yaralanan Şeyma Sarı, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin tüm müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi. Başından vurulan anne Hacer Sarı, yakındaki özel bir hastaneye, göğsünden yaralanan Hacer Sarı da Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne kaldırıldı. 

Ölü sayısı 2’ye yükseldi

Kız kardeş Tuğba Sarı da kaldırıldığı Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’nde yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Aynı saldırıda yaralanan anne Hacer Sarı’nın hayati tehlikesinin devam ettiği belirtildi. 

”Sorunlarımız vardı"

Muzaffer C. ise olayın ardından tabancayla birlikte polis merkezine gidip teslim oldu. Muzaffer C., gazetecilerin ’Niçin öldürdüğünüz?’ sorusu üzerine ”Sorunlarımız vardı. O yüzden” diye cevap verdi.

Olaydan sonra polis merkezine giderek teslim olan Muzaffer C.’nin sorgusu sürüyor.

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Haber Tarihi: 28 Haziran 2019 Cuma 05:42
  1. Şanlıurfa
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