Konya'da kamyonet tabelaya çarptı: 1 ölü, 5 yaralı

KONYA (AA) - Konya'nın Akşehir ilçesinde tabelaya çarpan kamyonetteki bir kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı Mahfuz Atalay (48) yönetimindeki 72 AH 333 plakalı kamyonet, ilçeye bağlı Yeniköy Mahallesi'nde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki tabelaya çarparak takla attı. Kazada, sürücü ile araçtaki 5 kişi yaralandı. Akşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Hanife Atalay (44), yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

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