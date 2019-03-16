Konya'da kamyonet tabelaya çarptı: 1 ölü, 5 yaralı

Konya'da kamyonet tabelaya çarptı: 1 ölü, 5 yaralı16 Mart 2019 Cumartesi 15:51
KONYA (AA) - Konya'nın Akşehir ilçesinde tabelaya çarpan kamyonetteki bir kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı
Mahfuz Atalay (48) yönetimindeki 72 AH 333 plakalı kamyonet, ilçeye bağlı Yeniköy Mahallesi'nde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki tabelaya çarparak takla attı.
Kazada, sürücü ile araçtaki 5 kişi yaralandı. Akşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Hanife Atalay (44), yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
YORUM YAZ