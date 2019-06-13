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Konya'da kaçak silah operasyonu

Jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda 64 av tüfeği ele geçirildi

13 Haziran 2019 Perşembe 21:48
Konya'da kaçak silah operasyonu

KONYA (AA) - Konya'da jandarma ekiplerince, bir iş yerinde 64 adet kaçak üretilmiş av tüfeği ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Beyşehir ilçesi Üzümlü Mahallesi'nde bulunan Adem Ç'ye ait iş yerinde kaçak silah üretimi yapıldığı ihbarı üzerine harekete geçti.

İş yerine baskın yapan ekipler, 59 adet yarı otomatik av tüfeği, 4 adet tek kırma av tüfeği ve bir adet pompalı av tüfeği ile bir adet kurusıkı tabanca buldu.

Adem Ç, gözaltına alındı.

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Haber Tarihi: 13 Haziran 2019 Perşembe 21:48
  1. jandarma
  2. kaçak silah
  3. Konya

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