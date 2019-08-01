Konya'da kaçak kazı operasyonu Cihanbeyli ilçesinde birinci derece sit alanında define aramak için kazı yapan 6 kişi gözaltına alındı

KONYA (AA) - Konya'nın Cihanbeyli ilçesinde kaçak kazı yapan 6 şüpheli suçüstü yakalandı. Gölyazı Mahallesi'nde birinci derecede sit alanı olarak korunan Karayusuf Yaylası'nda "define aramak için" kaçak kazı yapıldığına ilişkin ihbar alan ilçe jandarma ekipleri çalışma başlattı. Operasyonda kepçeyle kazı yapan M.K, C.M, H.D, A.Ö, R.K. ve F.Ö'yü yakalandı. Gözaltına alınan zanlıların jandarmadaki işlemleri sürüyor.

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