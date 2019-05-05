Konya’da kaçak kazı operasyonu: 5 gözaltı Konya’nın Derbent ilçesinde define aramak amacıyla arazide izinsiz kazı yaptıkları ileri sürülen 5 kişi, jandarma tarafından suçüstü yakalanarak gözaltına alındı.

Konya’nın Derbent ilçesinde define aramak amacıyla arazide izinsiz kazı yaptıkları ileri sürülen 5 kişi, jandarma tarafından suçüstü yakalanarak gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Konya İl ve Derbent İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçenin Hacı Ahmet Mahallesi Aylıdere mevkisinde izinsiz kazı yapıldığı bilgisi üzerine harekete geçti. Belirtilen adrese operasyon düzenleyen jandarma ekipleri, ilçeye Konya dışından define aramak maksadıyla geldikleri öne sürülen E.B. (34), A.Ş. (41), E.Y. (43), İ.Ç. (38), Z.A.’yı (52) suçüstü yakaladı. Jandarma ekipleri, şüphelilerin kazıda kullandığı 1 jeneratör, 1 karot sehpası, 1 karot motoru, 1 akü, 50 metre uzunluğunda elektrik kablosu, 1 beton delme aleti, 1 malzeme takım çantası, 12 karot borusu, 3 plastik boru gibi malzemelere de el koydu.

Jandarma tarafından gözaltına alınan şüphelilerin Konya Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı doğrultusunda ifadelerinin alınması sonrasında serbest bırakıldıkları öğrenildi.

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