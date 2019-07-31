Konya’da jandarmanın denetiminde küpesiz koyun ele geçirildi

Konya’nın Ereğli ilçesinde jandarma ekipleri tarafından yapılan yol kontrollerinde durdurulan bir araçtan 32 adet küpesiz küçükbaş hayvan ele geçirildi.

Ereğli İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı Çakmak Jandarma Karakol Komutanlığınca, Ereğli - Niğde E90 karayolu üzerinde yapılan rutin yol kontrollerinde, durdurulan M.K. idaresindeki 33 NM 811 plakalı kamyonette inceleme yapan ekipler araç kasasında 32 adet küçükbaş hayvan olduğunu belirledi. Ele geçirilen hayvanların veteriner sağlık raporları, nakil belgesi ve kulak küpesi olmadığı tespit edildi. 32 adet küçükbaş hayvan, karakol komutanlığı ekiplerince el konularak İlçe Tarım Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. Diğer taraftan araçta bulunan M.K. ve E.K.’ye ise 4 bin 300 lira kanuna aykırı sevk yapmasından dolayı idari para cezası uygulandı.