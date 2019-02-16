Konya'da inşaatta ceset bulundu

KONYA (AA) - Konya'nın Kulu ilçesinde bir kişi, inşaat halindeki binanın bodrumunda ölü bulundu. Fatih Sultan Mehmet Mahallesi'ndeki bir inşaatın bodrum katında hareketsiz yatan birisi olduğunu gören işçiler, durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Sağlık ekipleri, Emin Döne olduğu tespit edilen kişinin hayatını kaybettiğini belirledi. Cumhuriyet savcısı ve polisin incelemelerinin ardından Döne'nin cesedi, otopsi için Ankara Adli Tıp Kurumuna gönderildi. Vücudunda kırıklar olan Emin Döne'nin, binanın bodrum katına düşmüş ve orada donarak ölmüş olabileceği tahmin ediliyor.

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