Konya’da iki otomobil çarpıştı: 5 yaralı Konya’nın Kulu ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.

Konya’nın Kulu ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.

Kaza, Değirmenözü Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, K.Y. idaresindeki 06 GD 2684 plakalı otomobil ile Z.S. (43) yönetimindeki 42 TZ 129 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada 42 TZ 129 plakalı otomobilde bulunan sürücü ve yolculardan C.S. (66), Ö.S. (20), A.S. (25) ile 06 plakalı otomobilde yolcu olarak bulunan F.Y. (56) yaralandı. Yaralılar kaza yerine sevk edilen ambulanslarla Kulu Devlet Hastanesi kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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