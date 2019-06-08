Konya'da iki otomobil çarpıştı: 1 ölü, 3 yaralı

Konya'da iki otomobil çarpıştı: 1 ölü, 3 yaralı08 Haziran 2019 Cumartesi 17:00
KONYA (AA) - Konya'da iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.
Bülent Bektaş idaresindeki 34 ZL 359 plakalı otomobil, Gazze Caddesi ile Azerbaycan Caddesi'nin birleştiği kavşakta, Cafer Özdemir yönetimindeki 42 ACK 59 plakalı otomobille çarpıştı.
Kazada sürücü Bektaş ile aynı araçta bulunan Emre ve Hasibe Olkaç ile Behiye Ercan (18) yaralandı.
Konya Eğitim Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralılardan Behiye Ercan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
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