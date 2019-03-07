Konya'da iki grup arasında taşlı kavga çıktı Konya'da iki grup arasında çıkan taşlı kavgada bir polis başından yaralandı.

Konya'da iki grup arasında çıkan taşlı kavgada bir polis başından yaralandı. Alınan bilgiye göre, merkez Karatay ilçesi Doğanlar Mahallesi'nde iki aile arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı. Aile yakınlarının da katılmasıyla büyüyen tartışma, kısa sürede taşlı kavgaya dönüştü. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen polis ekipleri, kavgaya müdahalede bulundu. Bu sırada polis memurlarından biri, başına taş isabet etmesi sonucu yaralandı. Konya Numune Hastanesine kaldırılan polis memurunun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Müdahalenin ardından kavgaya karışanlar dağıldı, ekiplerin mahalledeki incelemesi sürüyor. Kavgaya karıştıkları gerekçesiyle 8 kişi gözaltına alındı.

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